22.04.2020 (18:00)

Средне-Невский судостроительный завод передаст в Адмиралтейство и курсантам-инженерам Военно-морского политехнического института уникальный исторический альбом, посвященный подвигу предприятия в годы Великой Отечественной войны

В честь 75-летия Великой Победы Средне-Невский судостроительный завод передаст в Адмиралтейство и курсантам инженерных специальностей Военно-морского политехнического института экземпляры уникального исторического альбома, а также юбилейного нагрудного знака.

Юбилейный альбом выпущен в преддверии Праздника Великой Победы и рассказывает о главных вехах в трудовой летописи Средне-Невского судостроительного завода через призму воспоминаний его работников и руководителей разных лет. При работе над созданием альбома использовались документы из архива предприятия, фрагменты личной переписки свидетелей событий тех лет и уникальные фотоматериалы, ранее не публиковавшиеся.

На юбилейном нагрудном знаке будет изображён базовый тральщик проекта 53У, строившийся для Советского Военно-морского флота с 1937 по 1946 год. Всего по этому проекту было построено 17 кораблей. Их отличала хорошая мореходность, относительно большая дальность плавания и высокая живучесть. Головной корабль проекта, тральщик «Гафель» в 1939 году вошел в строй Краснознаменного Балтийского флота. Боевые заслуги его экипажа, участвовавшего в героической обороне Ленинграда, были высоко оценены командованием флота, и он одним из первых в годы Великой Отечественной войны 3 апреля 1942 года был удостоен звания гвардейского.

«Будущие корабельные инженеры настойчиво изучают производственную базу кораблестроительных мероприятий и регулярно посещают мероприятия на верфях, заводах, конструкторских бюро. Историю нашего отечественного военного кораблестроения должен хорошо знать каждый военный моряк, так как эта история неразрывно связана со становлением и развитием Военно-Морского Флота России. Альбом Средне-Невского Судостроительного Завода будет полезен будущим военно-морским инженерам», - отметил Главком ВМФ адмирал Николай Евменов.



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