22.04.2020 (17:45)

Мотострелки и артиллерия ЦВО устроили «огневую карусель» на учениях под Оренбургом

Мотострелковые и артиллерийские подразделения 2-й армии Центрального военного округа устроили «огневую карусель» в ходе уничтожения крупного незаконного вооруженного формирования в рамках учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Массированный огонь подразделения вели по очереди, при этом постоянно меняя свои боевые позиции. Для правильного и быстрого прицеливания по позициям условного противника мотострелки и артиллеристы тесно взаимодействовали с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Боевые стрельбы велись из самоходных крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и танков Т-72Б3. По артиллерийским батареям условного противника огонь ввели из реактивных систем залпового огня «Град».

Учение стало проверкой полученных навыков и умений по итогам полугода обучения. Военнослужащие успешно справились с контрольной проверкой.

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