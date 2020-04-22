22.04.2020 (17:30)
Более 130 БТР-82 поступят в Сухопутные войска в текущем году
Более 130 бронетранспортеров БТР-82 поступят в течение года в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Боевые машины отличаются от предшественников усиленной огневой мощью, которую обеспечивает 30-миллиметровая автоматическая скорострельная пушка 2А72, спаренная с 7,72-миллемитровым пулеметом ПКТМ.
Кроме этого, БТР оснащен электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, а также цифровым двухплоскостным стабилизатором.
Бронемашины комплектуются средствами связи 5-го поколения, системами топографического ориентирования, а также комбинированными средствами наблюдения.