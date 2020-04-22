Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2020 (17:30)

Более 130 БТР-82 поступят в Сухопутные войска в текущем году

Более 130 бронетранспортеров БТР-82 поступят в течение года в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боевые машины отличаются от предшественников усиленной огневой мощью, которую обеспечивает 30-миллиметровая автоматическая скорострельная пушка 2А72, спаренная с 7,72-миллемитровым пулеметом ПКТМ.

Кроме этого, БТР оснащен электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, а также цифровым двухплоскостным стабилизатором.

Бронемашины комплектуются средствами связи 5-го поколения, системами топографического ориентирования, а также комбинированными средствами наблюдения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false