22.04.2020 (17:15)

В новый многофункциональный медцентр в Новосибирске поступило первое медицинское оборудование

Первое медицинское оборудование поступило на укомплектование нового многофункционального медцентра на 160 мест, который строится на базе 425 военного госпиталя в Новосибирске.

В первую партию вошел компьютерный томограф, а также медицинские кровати, консоли и другая необходимая мебель. В ближайшее время ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов.

Здание многофункционального медицинского центра возводится военными строителями в рекордно короткие сроки. Общая площадь корпуса составит более 14 тыс. квадратных метров. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 1000 человек, многие из которых выходят в ночную смену.

На данный момент завершаются работы по возведению внутренних перегородок и их отделке, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, производится монтаж двух лифтовых установок, облагораживается внешняя территория медцентра.

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