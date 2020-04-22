22.04.2020 (16:45)

Экипажи Су-34 ЦВО уничтожили укрепления условного противника 122 мм неуправляемыми ракетами С-13

Истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа в рамках ночной фазы учений на полигоне в Курганской области выполнили пуски 122 мм неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность» по фортификационным сооружениям условного противника.

Ракетный удар нанесли восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные укрепленные наземные объекты, экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13, способных уничтожить наземные укрепления толщиной до нескольких метров в том числе железобетонные конструкции. После поражения укрепленных объектов инфраструктуры «противника», экипажи истребителей-бомбардировщиков выполнили маневры по уходу от систем противовоздушной обороны.

В учениях было задействовано восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34, один самолет-разведчик Су-24МР и более 20 единиц наземной техники.

Российская неуправляемая авиационная ракета С-13 предназначена для уничтожения самолётов в железобетонных укрытиях, а также техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях.



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