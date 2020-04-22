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22.04.2020 (16:30)

Более 1400 военнослужащих ЦВО обеспечены служебным жильем в I квартале 2020 года

В I квартале 2020 года служебным жильем на территории Центрального военного округа было обеспечено более 1400 военнослужащих.

«На сегодняшний день по ЦВО в списке нуждающихся в обеспечении служебным жильём состоит более 18 тысяч военнослужащих. За 1 квартал жильем было обеспечено 1411 военнослужащих», - сообщил начальник ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко.

При отсутствии жилых помещении (например, в гарнизонах, где потребность небольшая, и строительство жилого фонда Минобороны России нецелесообразно) военнослужащим ежемесячно выплачивается в среднем 12 тыс. 600 рублей, что является денежной компенсацией за наем (поднаем) жилья. Размер компенсации зависит от состава семьи и региона. К примеру, в Свердловской области семья из четырех человек получает компенсацию за наем (поднаем) жилья в размере около 20 тыс. рублей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Жилье
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