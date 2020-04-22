22.04.2020 (16:15)

Расчеты ЗРК «Фаворит» предотвратили воздушную атаку условного противника в Воронежской области

Военнослужащие зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа предотвратили воздушную атаку условного противника на ключевые объекты региона в Воронежской области.

В ходе учения по отражению массированной воздушной атаки специалисты войск противовоздушной обороны выполнили поиск, ведение и перехват баллистической цели силами дежурной смены на дальности более 300 км.

Военнослужащие расчетов модернизированного комплекса С-300ПМ2 «Фаворит» выполнили задачи по противодействию средствам радиоэлектронной борьбы «противника», отразили атаку диверсантов, а также провели повторные электронные пуски по скоростным высотным целям воздушного нападения на объекты региона – аэродромы, нефтебазы, аэропорты и авиационный завод.

В ходе учения было задействовано свыше 10 единиц пусковых и пускозаряжающих машин модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2, недавно заступивших на боевое дежурство в регионе.



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