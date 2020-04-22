22.04.2020 (16:00)

Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку промышленных предприятий в Москве, Московской и Ярославской областях

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической проведут специальную обработку на объектах промышленных предприятий в Москве, Московской и Ярославской областях.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К проведут обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог.

Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Нудельмана, Долгопрудненского научно-производственного предприятия и Ростовского оптико-механического завода.

Спецобработка позволит предприятиям продолжить выпуск продукции.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Санкт-Петербурге и Твери.

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