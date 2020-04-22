22.04.2020 (15:45)

В Курской области бригада химзащиты ЗВО получила на вооружение полевой лабораторный комплекс исследований

В Курской области в бригаду радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа поступил на вооружение полевой лабораторный комплекс исследований КЛП-10.

Комплекс состоит из нескольких автономных полевых модулей: биологический, химический и радиационный. Он дает возможность проводить от 2 до 10 анализов проб полученных от расчетов машин химической разведки РХМ-4, РХМ-6. Все модули оборудованы для самостоятельного отбора проб, в том числе и на марше.

Полевая лаборатория КЛП-10 позволяет проводить качественный и количественный анализ проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов. Комплекс может использоваться в боевой обстановке, в зоне ликвидации последствий тяжелых техногенных катастроф и стихийных бедствий. При этом расчёт комплекса имеет возможность в течение 10 суток действовать в автономном режиме.

Функционал лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно определять карантинные инфекции и оперативно передавать собранную информацию с помощью специальной системы связи. Взятые КЛП-10 пробы, в том числе представляющие опасность, могут без риска храниться и транспортироваться.

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