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22.04.2020 (15:30)

Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку социальной инфраструктуры в Смоленской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку на объектах социальной инфраструктуры в Смоленской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К проведут обеззараживание остановочных пунктов общественного транспорта, дорожного покрытия и социальных объектов.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл промежуточные итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
COVID-19
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