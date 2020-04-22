22.04.2020 (15:15)

Командующий общевойсковой армии ЗВО провел совещание по видеоконференцсвязи с командирами частей по итогам зимнего периода обучения

Командующий гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев провёл совещание по видеоконференцсвязи, на котором обсудил с управлением общевойсковой армии, а также с командирами воинских частей и соединений наиболее важные и актуальные вопросы жизнедеятельности объединения.

На видеоконференции командующий подвел итог совместной с рабочими группами проверки при помощи удалённой системы: с использованием камер видеонаблюдения и объективного контроля. Благодаря уникальной системе был проведен дистанционный контроль за боевым дежурством и оперативной подготовкой, состоянием материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники. Командующий общевойсковой армии ЗВО выслушал доклады представителей управления по наиболее острым вопросам.

Одной из самых обсуждаемых тем видеоконференции была связана с предпринятыми мерами по предупреждению инфекционных заболеваний в весенний период. «В воинских частях введены меры строгой термометрии, проверки личного состава проводятся ежедневно, также внесены изменения в порядок организации быта и жизнедеятельности войск армии. Всё, что было запланировано на зимний период обучения, выполнено. Контрольные проверки военнослужащие сдавали в составе малых групп и в средствах индивидуальной защиты – индивидуальных медицинских масках», - заявил командующий общевойсковой армии ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Также на видеоконференции представители управления общевойсковой армии ЗВО отчитались о результатах боевой подготовки, об укомплектованности батальонных тактических групп, назначении офицерского и сержантского состава, военно-политической работе, а также ремонте вооружения, военной и специальной техники, поступлении вооружении и военной техники по ГОЗ.



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