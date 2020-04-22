22.04.2020 (17:20)

Военные моряки Санкт-Петербурга ознакомятся с материалами виртуального тура Президентской библиотеки об исторических встречах лидеров СССР, США и Великобритании

Военные моряки Санкт-Петербурга, курсанты военно-морских образовательных заведений смогут узнать подробности двух исторических встреч Сталина, Рузвельта и Черчилля, определивших исход Второй мировой войны и послевоенное устройство мира. Для этого организован виртуальный тур по работавшей в Президентской библиотеке выставке «„Эврика“ и „Остров“: Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений».

«Эврика» и «Остров» – кодовые названия, под которыми проходили важнейшие встречи «Большой тройки» в Тегеране в 1943 году и в Ялте в 1945-м. В ходе Второй мировой войны стало очевидно, что задачи, стоявшие перед лидерами стран антигитлеровской коалиции, могли быть решены только путём выработки общего плана действий и только через личные переговоры. В конце ноября 1943 года состоялась долгожданная первая встреча глав СССР, США и Великобритании, тогда была достигнута договорённость о сроках и месте открытия второго фронта.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму лидеры трёх стран определяли развитие послевоенного мирового порядка и сферы влияния, обсуждали вопросы о судьбе военных преступников и т. д.

При посещении портала Президентской библиотеки у военных моряков появилась уникальная возможность увидеть неизвестные фотографии визита в Севастополь лидеров СССР, США и Великобритании во время Ялтинской конференции. Эти снимки долгое время находились в хранилище филиала Центрального архива Министерства обороны – Архива ВМФ в городе Гатчине Ленинградской области, и благодаря взаимодействию Президентской библиотеки, Министерства обороны и Главного командования ВМФ их оцифровали и сегодня они доступны широкой общественности.

В виртуальной экспозиции также представлены важные исторические документы из фонда Центрального архива ФСБ России и Президентской библиотеки Франклина Д. Рузвельта: это переписка участников «Большой тройки», фотографии с протокольных и неофициальных мероприятий, стенограммы бесед мировых лидеров, подробные отчёты, рассказывающие о подготовке встреч, в том числе об обеспечении безопасности.

Красочные плакаты и листовки из фонда Российской национальной библиотеки демонстрируют объединённую мощь союзников и неизбежность их победы. Погрузиться в атмосферу того времени помогают подлинные предметы, кадры кинохроники, фрагменты из художественных фильмов, современная документальная съёмка.



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