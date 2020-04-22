22.04.2020 (15:00)

Корабли Балтфлота отработали задачи по уничтожению подводной лодки условного противника

В ходе выполнения задач в море экипажи малых противолодочных кораблей отработали противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

Поиск условной подводной лодки осуществлялся при помощи гидроакустических станций и другого специального оборудования.

В рамках мероприятий боевой подготовки экипажам кораблей удалось успешно классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения. В ходе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработали условное применение торпедного вооружения по имитированной цели.

В морских полигонах флота экипажи также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

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