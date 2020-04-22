22.04.2020 (14:30)

Ракетные корабли Балтфлота выполнили стрельбы по воздушным целям условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетные корабли Балтфлота выполнили стрельбы по воздушным целям условного противника

Практические артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота у калининградского побережья провели экипажи малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Ливень", "Пассат" и ракетных катеров "Моршанск" и "Р-257".

В рамках планового мероприятия боевой подготовки экипажи провели тренировки по отражению воздушных атак условного противника с различных высот и направлений.

В качестве мишеней, имитирующих средства воздушного нападения, использовались осветительные артиллерийские снаряды. Их выставляли из 152-миллиметровых дивизионных самоходных гаубиц "Акация" с мыса Таран на берегу моря.

Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочерёдно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях из корабельных артиллерийских установок АК-630. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.

В ближайшее время расчетам ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей предстоит выполнить электронные ракетные пуски. Моряки будут отрабатывать нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям.

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