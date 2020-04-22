22.04.2020 (17:00)

Министр обороны России проверил ход строительства Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства Главного храма Вооруженных Сил России, который возводится в подмосковном парке «Патриот» в честь Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса завершают работы по внутренней и внешней отделке храма. Художники, мастера-мозаичисты, монтажники – все, кто участвует в создании храма, трудятся в круглосуточном режиме. Храм Победы и музей «Дорога памяти» будут готовы к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В возведении храма, а также при изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применяются современные технологии и способы строительства. Нижний (малый) храм уже готов полностью – отделка выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты.

В ходе осмотра, генерал армии Сергей Шойгу обсудил с главным архитектором, художниками и скульпторами проводимые работы по художественно-архитектурному убранству верхнего храма. В настоящее время работа мастеров практически завершена. Впервые в истории центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Уникальная отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Уникальны и своды Храма Победы. Они собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма – самое большое изображение лика Христа выполненное в мозаике.

Министр обороны также осмотрел уникальный музейный комплекс «Дорога Памяти». В нем будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных Сил России. Протяжённость мемориальной галереи «Дорога памяти» 1418 шагов, что равняется 1418 дням Великой отечественной войны. Центральное место занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе её экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Кроме того, Министр обороны России ознакомился с музеем под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое. Реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось победоносное контрнаступление советских войск.

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