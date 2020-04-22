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22.04.2020 (14:00)

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации

Фото Видео

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, приступили к переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Работы по переводу ВВСТ организованы в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие соединения выполнят работы сезонного обслуживания, включающие в себя замену топлива, масел и специальных жидкостей, работы по обслуживанию фильтров, аккумуляторных батарей, восстановления лакокрасочного покрытия, а также технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей. Работы проводятся на средствах связи на колесном транспорте  и бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун-К», КамАЗ-53501, Урал-4320.

Кроме этого, в соединении специального назначения ЦВО проводятся занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях при высоких температурах. Перевод вооружения и военной техники в соединении специального назначения продлится до 20 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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