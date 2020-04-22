22.04.2020 (13:30)

Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота провели в Заполярье учение по подрыву льда

Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота на одном из полигонов в районе поселка Щукозеро Мурманской области выполнили серию учебных подрывов льда на водоемах в сложных метеорологических условиях Заполярья.

Флотские саперы оттачивали мастерство при обильном снегопаде и сильном ветре, достигающем в порывах до двадцати метров в секунду.

Выполнен ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов, подготовке прорубей и лунок.

Саперы учились на практике производить расчеты количества зарядов с учетом различной толщины льда, варьирующейся на некоторых участках водоёмов в значениях от 50 сантиметров до одного метра. Одним из важных практических элементов учения стала подготовка гидроизоляции зарядов и их укладка в места подрывов.

В ходе учения моделировались различные ситуации, которые приходится решать военнослужащим в ходе противопаводковых мероприятий. Одна из таких ситуаций - эффективный подрыв ледового затора на реках в районе мостов. Для обеспечения безопасности мостов и опор необходимо увеличивать размер полыньи и использовать технологию подрыва с применением дополнительного заряда, который называется забивочным. Он размещается на половине расстояния между основным зарядом и поверхностью ледяного покрова. Благодаря такому способу, размер полыньи после подрыва увеличивается в полтора раза.

В настоящее время противопаводковую подготовку, позволяющую овладеть навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова, прошли все военнослужащие по контракту саперных подразделений как отдельных частей морской инженерной службы, так и соединений сухопутных и береговых войск и армейского корпуса Северного флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице