22.04.2020 (13:00)
Специалисты РХБ защиты Минобороны России провели РХБ разведку авиабазы Эребуни ЮВО в Армении
Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Минобороны России провели РХБ разведку местности в ходе учения на военном аэродроме российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа в Армении.
Военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевого задания, провели РХБ разведку местности, дозиметрический контроль радиоактивных веществ в местах подготовки летного состава соединения, в кабинах самолетов истребительной и салонах вертолетов армейской авиации, применив современный разведывательный химический мобильный комплекс. Также расчет мобильного комплекса осуществил забор проб воздуха, воды и грунта для исследования на наличие заражения.
В зоне условного заражения военнослужащие провели разведку и комплекс дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, военной и авиационной техники.
Для этих целей военнослужащие применили специальные средства мобильного комплекса РХБ разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и автомобильные разливочные станции.
В учении были задействованы военнослужащие сводного отряда войск РХБ защиты Минобороны России и российской военной базы ЮВО, а также около 50 единиц военной, специальной и авиационной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.