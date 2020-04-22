22.04.2020 (13:00)

Специалисты РХБ защиты Минобороны России провели РХБ разведку авиабазы Эребуни ЮВО в Армении

Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Минобороны России провели РХБ разведку местности в ходе учения на военном аэродроме российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа в Армении.

Военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевого задания, провели РХБ разведку местности, дозиметрический контроль радиоактивных веществ в местах подготовки летного состава соединения, в кабинах самолетов истребительной и салонах вертолетов армейской авиации, применив современный разведывательный химический мобильный комплекс. Также расчет мобильного комплекса осуществил забор проб воздуха, воды и грунта для исследования на наличие заражения.

В зоне условного заражения военнослужащие провели разведку и комплекс дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, военной и авиационной техники.

Для этих целей военнослужащие применили специальные средства мобильного комплекса РХБ разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и автомобильные разливочные станции.

В учении были задействованы военнослужащие сводного отряда войск РХБ защиты Минобороны России и российской военной базы ЮВО, а также около 50 единиц военной, специальной и авиационной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.



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