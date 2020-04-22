22.04.2020 (12:45)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в центре Волгограда
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные на территории военного госпиталя в Волгограде.
Опасная находка была обнаружена строителями при отрывке траншеи для укладки труб отопления.
Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 152 и 122-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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