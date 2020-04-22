Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2020 (12:45)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в центре Волгограда

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные на территории военного госпиталя в Волгограде.

Опасная находка была обнаружена строителями при отрывке траншеи для укладки труб отопления.

Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 152 и 122-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Войска связи , Главное управление связи ВС РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false