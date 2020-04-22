22.04.2020 (12:15)

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся концерт на открытом воздухе

На строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища состоялся концерт вокально-инструментальных ансамблей «Поиск» и «Экипаж» для курсантов и военнослужащих по призыву.

Военнослужащие-музыканты исполнили военно-патриотические песни, такие как «ВДВ» Дениса Майданова, «Война» Олега Ломового, авторские песни «Вот и все», «Ноль двадцатый» и «Двадцать пятый» и другие. С целью недопущения распространения инфекционных и вирусных заболеваний концерт проходил на строевом плацу училища, при этом курсанты и военнослужащие по призыву находились в казармах и слушали концерт через открытые окна.

Концерт проводился с целью патриотического воспитания личного состава, поддержания их морального духа и организации досуга военнослужащих.

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