22.04.2020 (11:45)

Землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике

Землетрясение в Таджикистане магнитудой 4,5 баллов не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике.

Эпицентр подземного толчка глубиной 20 км был зафиксирован 22 апреля в 667 км от Алма-Аты на территории Таджикистана в 06 час 24 мин местного времени. Несмотря на отмеченные колебания земной поверхности, дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению. Разрушений на военных объектах нет.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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