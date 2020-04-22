22.04.2020 (12:00)

Российские врачи и медсёстры получили букеты цветов от выздоровевших итальянских пациентов

Врачи и медицинские сёстры российских врачебно-сестринских бригад получили в знак благодарности букеты цветов от выздоровевших итальянских пациентов. Так итальянцы выразили своё восхищение мужеством и профессионализмом российских военных медиков. Букеты были доставлены в гостиницу, где проживают российские военные специалисты. Вернувшись с дежурства, девушки обнаружили у себя в номерах букеты цветов и благодарственные открытки.

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжает лечение 41 пациент, выздоровели и выписаны из госпиталя 29 пациентов.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных специалиста. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 больничной койки.

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