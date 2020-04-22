22.04.2020 (11:15)

Связисты ЮВО организовали устойчивую и защищенную связь с использованием защищенных спутниковых каналов в Северной Осетии

Специалисты войск связи соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием защищенных спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты в полевых условиях развернули подвижные пункты управления и обеспечили устойчивую и непрерывную связь. Основные задачи военнослужащие выполняли на новейшей специальной технике: комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ и портативных станциях спутниковой связи «Белозер».

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