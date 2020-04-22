22.04.2020 (11:00)

Окружной этап конкурса «Верный друг» впервые стартовал в нескольких субъектах РФ и за рубежом одновременно

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) стартовал в уникальном формате онлайн-видеоконференции окружной этап всеармейского конкурса «Верный друг», в ходе которого кинологи со своими питомцами будут преодолевать на время трассу «дог-биатлона», полосу препятствий, демонстрировать навыки служебной выучки.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала будет поступать членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований будет транслироваться непрерывно по выделенным каналам связи.

В состязаниях принимают участие около 50 вожатых служебных собак, которые в Ростовской и Волгоградской областях, а также на российских военных базах в Южной Осетии, Армении и Абхазии продемонстрируют навыки и умения по преодолению препятствий и решению служебных задач.

Служебные собаки представлены такими породами как московская сторожевая, ротвейлер, английская, немецкая, восточно-европейская овчарки, а также ризеншнауцер.

На полосе препятствий протяжённостью 300 метров собака по команде кинолога должна преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, бум и переползти под низко натянутой сеткой.

3-километровый маршрут «дог-биатлона» участники соревнований пройдут с мелкокалиберной винтовкой, из которой будут вести огонь на двух рубежах в положении лёжа и стоя.

Продлятся соревнования до конца недели, после чего победитель представит округ на всеармейских соревнованиях в учебном центре собаководства в Подмосковье.

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