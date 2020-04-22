22.04.2020 (10:45)

В учебной борьбе за живучесть корабля приняли участие новобранцы-конрактники Каспийской флотилии

В соединении надводных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане прошло занятие по борьбе за живучесть корабля с моряками, призванными на военную службу по контракту в начале текущего года.

Занятие проводилось на специальном учебно-тренировочном комплексе, где в помещениях, имитирующих отсеки корабля, аварийные команды моряков отработали порядок действий при возникновении пожара на корабле и ликвидации пробоин с откачкой поступающей забортной воды. Также на занятии была смоделирована обстановка, при которой происходит возгорание и поступление воды под различным давлением.

В учебной борьбе за живучесть приняли участие военнослужащие контрактной службы, которые впервые на практике ликвидировали очаги возгорания, устанавливали «пластыри» на пробоину и герметизировали аварийный отсек.

Кроме того, военнослужащие изучили средства коллективного спасения на кораблях, выполнили экипировку в специальные костюмы, а также учились забираться в спасательный плот.

Тренировки позволят морякам в случае необходимости уверенно и слаженно действовать при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций при выполнении задач в море и пункте базирования.

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