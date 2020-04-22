22.04.2020 (10:30)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к заключительному этапу сборов по воздушно-десантной подготовке в Дагестане

Личный состав десантно-штурмовых рот отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Республике Дагестан приступил к заключительному этапу сборов по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В ходе сборов военнослужащие совершили уже около 900 прыжков с парашютом на различные площадки в полном снаряжении с оружием. Таким образом, на конец месяца выполнение мероприятий программы ВДП составило более 70 процентов.

На первом этапе подготовки морские пехотинцы освоили порядок укладки парашютов, а на специальных тренажёрах воздушно-десантного комплекса отработали элементы управления основным и запасным парашютом. Также военнослужащие выполняли комплексные упражнения по укреплению голеностопных суставов, чтобы избежать травмирования ног при приземлении. После завершения подготовки морские пехотинцы сдали зачёты по основным элементам ВДП.

На втором этапе каждому военнослужащему предстояло выполнить не менее семи прыжков. Около 30 процентов личного состава совершили прыжки с парашютом впервые.

В настоящее время морские пехотинцы выполняют как дневное, так и ночное десантирование из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения 3 секунды и ручным раскрытием парашюта.

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