22.04.2020 (10:15)
Военные полицейские ЮВО в Южной Осетии уничтожили условных диверсантов
В Южной Осетии подразделения военной полиции российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение, в ходе которого были уничтожены условные диверсанты в городских условиях.
Военные полицейские совершили марш к месту дислокации объектов, где выполнили задачи по скрытному подходу к захваченным зданиям, блокировали и уничтожили нападавших диверсантов. Военнослужащие использовали городские объекты для организации огневых позиций, также были отработаны элементы перемещения в парах и четверках с организацией прикрытия групп.
В ходе учения военные полицейские применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте. Также были применены различные типы нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.