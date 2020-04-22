22.04.2020 (10:15)

Военные полицейские ЮВО в Южной Осетии уничтожили условных диверсантов

В Южной Осетии подразделения военной полиции российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение, в ходе которого были уничтожены условные диверсанты в городских условиях.

Военные полицейские совершили марш к месту дислокации объектов, где выполнили задачи по скрытному подходу к захваченным зданиям, блокировали и уничтожили нападавших диверсантов. Военнослужащие использовали городские объекты для организации огневых позиций, также были отработаны элементы перемещения в парах и четверках с организацией прикрытия групп.

В ходе учения военные полицейские применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте. Также были применены различные типы нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

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