22.04.2020 (10:00)

Военный комиссариат Республики Крым оцифровал документы более 18 тысяч участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Республики Крым оцифровали архивные документы более 18 тысяч участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом городском и районном отделе военкомата была развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

В настоящее время мобильные пункты оцифровки работают в дистанционном режиме. Граждане могут самостоятельно размещать данные о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне на сайте проекта «Дорога памяти».

В личном кабинете пользователей на сайте существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Вся внесённая информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России.

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