22.04.2020 (09:30)

На Черноморском флоте расчёты ЗРК С-400 «Триумф» ЮВО провели учение по противовоздушной обороне

На Черноморском флоте военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне экономически важных объектов гражданского сектора экономики.

По замыслу учения, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе учения расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» отработали алгоритм действий по обнаружению, идентификации и уничтожению условного противника. Воздушные цели были поражены электронными пусками ракет.

Также, в ходе учебных мероприятий расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки условного противника.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки зенитного ракетного соединения.

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