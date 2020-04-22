22.04.2020 (08:44)

Хорошо укрепленные объекты условного противника уничтожили экипажи истребителей Су-30СМ ВВО на авиаполигоне в Забайкалье

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учебно-тренировочных полетов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолетов и военной техники.

Порядка 10 самолетовылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй, где экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укрепленные объекты условного противника.

Для корректной работы фотоаппаратуры при фиксации результатов бомбометания в темное время суток были использованы фотоосветительные авиабомбы.

Кроме того, экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту.

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