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22.04.2020 (08:26)

Регулярные работы по обеззараживанию местности в Улан-Удэ проводятся специалистами подразделения РХБ защиты ВВО в Бурятии

С начала апреля текущего года специалистами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа на регулярной основе проводятся обязательные работы по дезинфекции дорог, придомовой территории, подъездов, мест массового скопления людей в Улан-Удэ, а также в населенных пунктах Республики Бурятия.

Мероприятия проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций и осуществляются специально подготовленными  расчетами РХБ защиты. На вооружении у них находятся автономные приборы специальной обработки из комплекта ДКВ-1К на базе автомобилей КАМАЗ-4310, а также современные авторазливочные станции АРС-14КМ, которые применяются в рамках обеззараживания дорог, крупногабаритных объектов, зданий и сооружений.

Дезинфицирующие растворы, применяемые военными, являются максимально эффективными и в то же время безопасными для человека и окружающей среды. В их состав, в основном, входят препараты содержащие гипохлорит кальция.

Весь спектр работ проводится специалистами РХБ защиты в средствах защиты кожи и органов дыхания с обязательной процедурой самообработки и дезинфекции.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники.        

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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