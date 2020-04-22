22.04.2020 (07:35)

Дезинфекцию заводов военно-промышленного комплекса завершили специалисты РХБ защиты ВВО в городе Комсомольске-на-Амуре

Свыше 150 тысяч квадратных метров производственных площадей обработали военнослужащие сводного отряда РХБ защиты ВВО на заводах военно-строительного комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре.

Специалисты провели дезинфекцию производственных цехов и административных помещений авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода, которые продолжают работать в рамках исполнения государственного заказа по производству самолетов и кораблей.

На сегодняшний день сводный отряд РХБ защиты выполняет спецобработку объектов железнодорожного соединения ВВО, дислоцированных в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты совершил марш более 800 километров из города Лесозаводск Приморского края

в г. Комсомольск-на-Амуре.

К дезинфекции привлекалось 20 человек личного состава, 6 единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и 6 автономных приборов комплекта ДКВ-1.

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