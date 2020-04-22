22.04.2020 (07:03)
Строгий контроль за переводом военной техники на летний режим эксплуатации в Бурятии организован в ВВО
Комиссия специалистов Восточного военного округа в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, проведет комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.
Данные мероприятия направлены на обеспечение надежности и боевой готовности ВВТ в летний период.
В ходе перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и гидравлических систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады.
Особое внимание на проведение регламентных технических работ будет уделено ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ВВО. Представителями предприятий промышленности будет проведено комплексное техническое обслуживание специального оборудования комплекса и шасси на базе МЗКТ-7930 к эксплуатации в летнее время года.