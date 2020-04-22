Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2020 (07:03)

Строгий контроль за переводом военной техники на летний режим эксплуатации в Бурятии организован в ВВО

Комиссия специалистов Восточного военного округа в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, проведет комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к летним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.

Данные мероприятия направлены на обеспечение надежности и боевой готовности ВВТ в летний период.

В ходе перевода техники на летний режим эксплуатации специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и гидравлических систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады.

Особое внимание на проведение регламентных технических работ будет уделено ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ВВО. Представителями предприятий промышленности будет проведено комплексное техническое обслуживание специального оборудования комплекса и шасси на базе МЗКТ-7930 к эксплуатации в летнее время года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В связи со снегопадом в Белогорском гарнизоне ВВО подразделения ВАИ совместно с органами ГИБДД обеспечивают дорожную безопасность
Около 105 тысяч материалов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла сведений собрали пункты сбора данных Приморского общевойскового объединения ВВО
На Камчатке морские пехотинцы в апреле выполнили свыше 300 прыжков с парашютом
Впервые на удалённый режим работы переведен пункт отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа в Республике Бурятия

Метки:
МТО , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false