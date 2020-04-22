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22.04.2020 (06:27)

В связи со снегопадом в Белогорском гарнизоне ВВО подразделения ВАИ совместно с органами ГИБДД обеспечивают дорожную безопасность

В связи с сильным  снегопадом на территории Амурской области сотрудники военной автоинспекции Восточного военного округа выведены на улицы Белогорского гарнизона для обеспечения безопасности дорожного движения.  Мероприятия проводятся совместно с патрулями регионального ГИБДД.

В ходе рейдов особое внимание уделяется водителям – военнослужащим управляющим служебным и личным автотранспортом. Инспекторы  проверяют наличие установленных автошин по сезону, соблюдение правил оформления документов  эксплуатации, а также напоминают водителям о соблюдении дистанции и скоростного режима при вождении в сложных погодных условиях.

По предварительным результатам совместных мероприятий военнослужащие – водители относятся с высокой степенью ответственности к соблюдению правил дорожного движения. За время рейдов фактов нарушений правил дорожного движения, законности эксплуатации, а также других нарушений в эксплуатации военных транспортных средств не выявлено.

Всего в совместном патрулировании  приняли участие около 10 экипажей военной автоинспекции и органов ГИБДД.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , ВАИ
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