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22.04.2020 (06:17)

Около 105 тысяч материалов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла сведений собрали пункты сбора данных Приморского общевойскового объединения ВВО

С начала масштабного проекта «Дорога Памяти» в пяти пунктах загрузки данных на территории Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа  собрано около 105 тысяч материалов о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, в том числе оцифровано более 55 тысяч фотографий.

На сегодняшний день в Доме Офицеров Российской Армии Уссурийского гарнизона продолжает свою работу пункт сбора информации в рамках проекта «Дорога Памяти».

Растёт с каждым днём количество желающих поделиться историей своей семьи. В условиях борьбы с и инфекционными заболеваниями, данные на фронтовиков и тружеников тыла, поступающие через сеть интернет, обрабатываются дистанционно.

Напомним что, всероссийская акция «Дорога памяти» стартовавшая в начале текущего года, проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

 «Сохраним родные лица Победы!!!» – это девиз акции по сбору фотографий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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