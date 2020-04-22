22.04.2020 (05:12)

На Камчатке морские пехотинцы в апреле выполнили свыше 300 прыжков с парашютом

В апреле в ходе практических учебных мероприятий военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России выполнили свыше 300 прыжков с парашютом.

Учебно-тренировочные прыжки морские пехотинцы совершали с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет».

Морпехи ТОФ десантировались с оружием, в том числе с минометами и тяжелым стрелковым вооружением, а также с дополнительным снаряжением. Во время мероприятий были задействованы самолеты военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8 различных модификаций.

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