22.04.2020 (04:56)

Впервые на удалённый режим работы переведен пункт отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа в Республике Бурятия

Впервые пункт отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа, дислоцированный в Республике Бурятия, переведен на удаленный режим работы.

Граждане, решившие служить в Вооруженных Силах РФ, могут не выходя из дома направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов, что облегчит возможность поступления на службу кандидатам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах.

Офицеры и сержанты пункта отбора консультируют кандидатов, принимают заявки, оформляют документы и перенаправляют готовые документы по системе электронного документооборота, электронной почте и телефонам, а также обрабатывают запросы, поступающие от сайта Минобороны РФ.

Для подачи заявки кандидатам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту» и прикрепить основные документы об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

В течение пяти рабочих дней после подачи документов в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.

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