22.04.2020 (04:30)

В Приморье и на Камчатке минно-тральные корабли Тихоокеанского флота провели комплекс артиллерийских стрельб

В соответствии с планом боевой подготовки морские тральщики соединений охраны водного района Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке выполнили боевые упражнения в море.

В заливе Петра Великого минно-тральный корабль БТ-325 успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 имитированную воздушную цель, а также уничтожил макет морской плавающей мины.

В морском полигоне Авачинского залива базовые тральщики БТ-264 и БТ-265, действуя в составе тактической группы, осуществили постановку контактных и неконтактных тралов. Экипажи провели учение по проводке кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Кроме того моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям, обстреляв артиллерией парашютные мишени, сброс которых осуществил противолодочный самолёт Ил-38.

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