Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2020 (04:30)

В Приморье и на Камчатке минно-тральные корабли Тихоокеанского флота провели комплекс артиллерийских стрельб

В соответствии с планом боевой подготовки морские тральщики соединений охраны водного района Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке выполнили боевые упражнения в море.

В заливе Петра Великого минно-тральный корабль БТ-325 успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 имитированную воздушную цель, а также уничтожил макет морской плавающей мины.

В морском полигоне Авачинского залива базовые тральщики БТ-264 и БТ-265, действуя в составе тактической группы, осуществили постановку контактных и неконтактных тралов. Экипажи провели учение по проводке кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Кроме того моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям, обстреляв артиллерией парашютные мишени, сброс которых осуществил противолодочный самолёт Ил-38.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 3 тыс. мишеней будет подготовлено на полигонах танковой армии ЗВО к летнему периоду обучения
В Воздушно-десантных войсках проходит второй этап сдачи итоговой проверки за зимний период обучения
Экипажи соединения морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты
На Северном флоте начата подготовка к завозу зимовочных запасов в труднодоступные районы Крайнего Севера

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false