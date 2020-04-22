22.04.2020 (05:30)

В Нижегородской области подразделения антитеррора отдельной танковой бригады ЗВО отразили нападение на КПП

В Нижегородской области подразделения антитеррора отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа провели тренировку по отражению атаки условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) бригады.

По плану учений вооруженная группа условного противника произвела атаку на дежурную смену КПП бригады. По первой команде к обороняющемуся наряду по КПП прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия подразделение противодействию терроризму смогло за короткое время отразить атаку условного противника и произвести захват сдавшихся преступников.

В тренировке приняло участие около 20 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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