22.04.2020 (06:15)

Экипажи вертолетов Ми-8 Западного военного округа провели учение по тушению лесных пожаров в Ленинградской области

Экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа провели тактико-специальное учение по тушению лесных пожаров с применением водосливных устройств в Ленинградской области.

Более 50 экипажей армейской авиации отработали поиск очагов пожаров, имитируемых дымовыми шашками, и их тушение с применением водосливных устройств ВСУ-5, рассчитанных на 5 тонн воды. Также лётчики осуществили поиск ближайших водоёмов, наполнение водосливных устройств водой и производство максимально точного сброса на высоте от 40 до 100 м в условиях сильной задымлённости местности.

Мониторинг лесопожарной обстановки в 26 регионах дислокации войск Западного военного округа осуществляет региональный центр управления штаба округа в Санкт-Петербурге.

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