22.04.2020 (06:00)

Российские специалисты оценили организацию противоэпидемического режима во временном медицинском центре для больных коронавирусной инфекцией в городе Крушевац

Российские эпидемиологи оценили организацию противоэпидемического режима во временном медицинском центре для больных коронавирусной инфекцией, развернутом в городском спортивном комплексе города Крушевац Республики Сербия. На территории спортивного сооружения установлены временные разграждения, разделяющие внутреннее пространство на палаты для изоляции пациентов друг от друга. Каждая палата оборудована специальными больничными койками и современным медоборудованием. Весь медицинский и обслуживающий персонал прошел противоэпидемическую подготовку. Центр предназначен для изоляции и лечения пациентов только со средней и легкой тяжестью протекания болезни. Тяжелобольные пациенты проходят лечение в специализированных медицинских учреждениях минздрава и минобороны Сербии.

Российские специалисты уже в третий раз посещают медучреждения в городе Крушевац и оценивают выполнение данных ранее рекомендаций по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима, организации питания и удаления инфицированных медицинских отходов.

Продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными российско-сербскими расчетами. За сутки обработано 27 объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городах Белград, Зренянин и Куршумлия.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 81 объектах в 14 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле), в т.ч. обработано: более 170 зданий и сооружений, общей площадью более 820 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 49, общей площадью около 375 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов, инфицированных Covid-19.

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