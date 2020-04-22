22.04.2020 (05:00)

Итальянские врачи высоко оценил профессионализм российских коллег

Начальник полевого госпиталя в городе Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил профессионализм российских военных медицинских специалистов. Особо отметив их пунктуальность и дисциплинированность. А также то, что нашим врачам отдают самых сложных пациентов и они не раз спасали сложных больных.

«Эти первые недели работы показали очень важные результаты, потому что этот госпиталь позволил облегчить деятельность главного госпиталя провинции. Это касается и пациентов с низкой и средней степенями тяжести болезни и пациентов интенсивной терапии. Вклад российских коллег очень помог деятельности главного госпиталя Папы Джованни в плане ухода за сложными пациентами, - сообщил Оливьеро Волотти.

«Пациентов, которых мы уже вписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны 8 пациентов, они были переведены в палаты уровнем ниже (по степени тяжести). Они должны полежать какое-то время в терапии, прежде чем быть окончательно выписанными. Работы, которые проводили на этих неделях были очень важными, и я хочу заметить, что пока что в данном госпитале нет ни одного погибшего. Я хочу сделать небольшое сравнение с ситуацией, которая была несколько недель назад, и что касается численности пациентов, то, конечно же, сейчас нагрузка не такая большая, но ничего не изменилось в плане сложности пациентов, которые находятся в реанимации, так как они болеют очень-очень тяжелой степенью, и за ними нужен не менее пристальный уход», - дал пояснения журналистам начальник полевого госпиталя в городе Бергамо.

Рассказывая о деятельности российских врачебно-сестринских бригад, Волотти отметил, что «деятельность российских коллег очень профессиональная, должен сказать, что очень рад тому, что они делятся своим опытом с иностранными коллегами. Это очень хорошо, должен сказать, потому что во всех случаях, когда мы просили коллег построиться для оказания каких-либо процедур, военнослужащие делали это быстро и четко».

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент.

В состав интернациональных бригад работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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