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21.04.2020 (23:32)

В РВСН обновляется парк специальной техники

В Ракетные войска стратегического назначения поступят новые боевые машины дежурных сил (БМДС), которые предназначены для перевозки дежурных сил РВСН.

Помимо автомобилей БМДС в РВСН планируется поставка новейших агрегатов технического обеспечения ракетного вооружения, оборудованных по последнему слову техники, такие как: подвижные технические пункты управления и машины контроля проведения работ.

Также для обеспечения безопасности  позиционных районов в РВСН поступят машины дежурной смены охраны и обороны, которые оснащены комплектами быстро развертываемых технических средств охраны, средствами маскировки, палатками для размещения личного состава и другими необходимыми специальными средствами.

Все образцы новой специальной техники РВСН будут представлены на форуме «Армия-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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