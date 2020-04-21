21.04.2020 (23:32)

В РВСН обновляется парк специальной техники

В Ракетные войска стратегического назначения поступят новые боевые машины дежурных сил (БМДС), которые предназначены для перевозки дежурных сил РВСН.

Помимо автомобилей БМДС в РВСН планируется поставка новейших агрегатов технического обеспечения ракетного вооружения, оборудованных по последнему слову техники, такие как: подвижные технические пункты управления и машины контроля проведения работ.

Также для обеспечения безопасности позиционных районов в РВСН поступят машины дежурной смены охраны и обороны, которые оснащены комплектами быстро развертываемых технических средств охраны, средствами маскировки, палатками для размещения личного состава и другими необходимыми специальными средствами.

Все образцы новой специальной техники РВСН будут представлены на форуме «Армия-2020».

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