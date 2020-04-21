21.04.2020 (20:14)

В Тульском воздушно-десантном соединении проводят видеоконференции с начальниками групп психологической работы

Сегодня в рамках подготовки начальников групп психологической работы в Тульском воздушно-десантном соединении ВДВ стартовал учебно-методический сбор. Мероприятие проводится под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе в формате видеоконференции.

В рамках первого дня были изучены основные вопросы нормативно-правовой базы, положения инструкций и директив, особое внимание уделялось практической работе психологов. Кроме того, обсуждались вопросы допуска военнослужащих к несению караульной и гарнизонной службы, тестирование личного состава соединения всех категорий. Также в ходе первого занятия офицеры сдали зачеты и кратко ответили на вопросы по порядку организации работы.

Данные сборы позволяют выработать единое понимание психологической работы и ее правильную организацию в воинских частях. На занятиях задействованы все начальники групп психологической работы соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице