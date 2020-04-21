21.04.2020 (20:10)
Более 3 тыс. мишеней будет подготовлено на полигонах танковой армии ЗВО к летнему периоду обучения
На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается комплекс мероприятий по подготовке специальной техники и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.
Для выполнения практических стрельб на полигонах танкового объединения будет подготовлено более 3 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские системы, огневые средства, и живую силу противника.
Все полигоны на территории танковой армии ЗВО обеспечены новыми радиоуправляемыми мишенями. В текущем периоде учебно-материальную базу пополнят более 150 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 100 радиоуправляемых мишеней.
Полигоны танковой армии ЗВО расположены в Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.