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21.04.2020 (20:10)

Более 3 тыс. мишеней будет подготовлено на полигонах танковой армии ЗВО к летнему периоду обучения

На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается комплекс мероприятий по подготовке специальной техники и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

Для выполнения практических стрельб на полигонах танкового объединения будет подготовлено более 3 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские системы, огневые средства, и живую силу противника.

Все полигоны на территории танковой армии ЗВО обеспечены новыми радиоуправляемыми мишенями. В текущем периоде учебно-материальную базу пополнят более 150 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 100 радиоуправляемых мишеней.

Полигоны танковой армии ЗВО расположены в Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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