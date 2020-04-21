21.04.2020 (20:06)

В Курске военнослужащие ЗВО проведут спецобработку 10 городских и областных лечебных учреждений

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку 10 лечебных учреждений в Курске.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнят обеззараживание областной клинической больницы, клинической психиатрической больницы им. Пантелеймона, областного кожно-венерологического диспансера, офтальмологического клинического центра, городской больницы №7, областной клинической больницы, областной стоматологической поликлиники, городской детской стоматологической поликлиники, городской клинической больницы №4, городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Военнослужащие проведут обработку рабочих помещений, приёмных, инфекционных отделений, медицинских автомобилей, прилегающей территории и дорожного покрытия.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв. м. Работа будет продолжена», — сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

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