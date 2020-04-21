Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2020 (20:06)

В Курске военнослужащие ЗВО проведут спецобработку 10 городских и областных лечебных учреждений

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку 10 лечебных учреждений в Курске.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнят обеззараживание областной клинической больницы, клинической психиатрической больницы им. Пантелеймона, областного кожно-венерологического диспансера, офтальмологического клинического центра, городской больницы №7, областной клинической больницы, областной стоматологической поликлиники, городской детской стоматологической поликлиники, городской клинической больницы №4, городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Военнослужащие проведут обработку рабочих помещений, приёмных, инфекционных отделений, медицинских автомобилей, прилегающей территории и дорожного покрытия.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв. м. Работа будет продолжена», — сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи соединения морской авиации Балтийского флота выполнили плановые полеты
Первая партия автоматов АК-12 поступила на вооружение в мотострелковую дивизию общевойсковой армии ЗВО
Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку социальной инфраструктуры в Новгородской области
В Калининградской области проведено учение по высадке морского десанта на побережье

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false