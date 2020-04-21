21.04.2020 (19:54)

Военная авиация ЦВО доставила спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-15» из Казахстана в Москву

Транспортный самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил (ЦВО) доставила спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-15» из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на военном аэродроме в Челябинской области. В столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» и Роскосмоса.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» состоялась 17 апреля в 08:16 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. В обеспечении посадки было задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица».

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