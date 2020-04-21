21.04.2020 (19:39)
Более 100 боевых машин пехоты БМП-3 поступят в Сухопутные войска в текущем году
Более 100 боевых машин пехоты БМП-3 поступят в течение года в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие — пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым по танковой схеме. Таким образом улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.
БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет ей вести борьбу с различными целями, включая воздушные.
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