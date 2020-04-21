21.04.2020 (19:26)

В 2020 году в РВСН поступят на военную службу по контракту свыше 3 тыс. человек

В связи с переоснащением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы и необходимостью эксплуатации и обслуживания современных образцов вооружения и военной техники квалифицированными специалистами в РВСН проводится активная работа по отбору военнослужащих-контрактников, а также их подготовке (доподготовке) в учебной сети РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения в этом году примут на военную службу по контракту более 3 тыс. граждан. При этом более 1,5 тыс. военнослужащих по контракту пополнят соединения РВСН, переоснащаемые на ракетный комплекс «Ярс».

При непосредственном участии командования РВСН осуществлена разработка новых программ доподготовки (повышения квалификации) военнослужащих по каждой военно-учетной специальности.

Система комплектования соединений и воинских частей РВСН военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, в первую очередь, направлена на повышение качественных параметров укомплектованности войск указанной категорией военнослужащих.

Сегодня в РВСН военнослужащие по контракту преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов, отделений и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство.

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