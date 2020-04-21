21.04.2020 (19:20)

В первом квартале 2020 года 25 военнослужащим Самарского гарнизона предоставили 178 млн рублей на покупку жилья

В первом квартале 2020 года на территории Самарской области жилищная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения предоставлена 25 семьям военнослужащих. Общая сумма перечисленных денежных средств составила более 178 млн. рублей. Об этом в ходе подведения итогов сообщил начальник Самарского отдела «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

Также в регионе в первом квартале обеспечены служебными жилыми помещениями 108 семей военнослужащих, а 47 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

Справочно:

Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения.

Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через три года нахождения в реестре участников накопительного-ипотечной системы. В последующем, при условии дальнейшего прохождения службы, государство гарантирует выплату его кредита.

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